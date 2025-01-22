DAADEN – 18-jähriger nach Unfallflucht in Daaden unter Tatverdacht

Am 1. Januar 2026 kam es im Bereich der Werrbachstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Gegen 4 Uhr in der Nacht war ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, und hatte einen geparkten Peugeot erheblich beschädigt. Im Rahmen der Ermittlungen konnten Hinweise auf einen 18-jährigen erlangt werden, der offenbar den Verkehrsunfall verursacht hatte. An dessen Anschrift in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf konnte daraufhin ein entsprechend unfallbeschädigter VW festgestellt werden. Der 18-jährige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, bestritt jedoch gefahren zu sein. Zudem hatte er das Unfallfahrzeug ohne das Einverständnis der Besitzerin geführt. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder daran beteiligten Personen unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei