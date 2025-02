BUSENHAUSEN – Neues aus dem Vereinsleben der Singgemeinschaft Busenhausen

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Singgemeinschaft Busenhausen fand im Vereinslokal Wöschhoisjen in Busenhausen statt. 21 aktive Sängerinnen und ein passives Mitglied konnte die 1. Vorsitzende Eleonore Adorf begrüßen. Alles ging zügig voran und so konnte die 2. Schriftführerin Tanja Günther gleich mit dem Jahresbericht beginnen, in dem Rückschau gehalten wurde auf Aktivitäten des Chors. Sie berichtete von dem Weihnachtssingen in der Kirche in Oberlahr und der Krippenfeier in der Kirche in Beul sowie der Verabschiedung von Pfarrerin Weber-Gerhards, die der Singgemeinschaft sehr nahestand.

Der Einladung zum Jubiläum des MGV Imhausen und des Frauenchors aus Breitscheidt zum Jubiläums-Frühschoppen folgten die Sängerinnen gerne. Erinnert wurde auch an den allzeit beliebten Wandertag im letzten Jahr „Rund um das Fachwerkdorf Mehren“ sowie an die Tagestour an die Ahr mit einer interessanten Stadtführung „Bad Neuenahr im Aufbau“. Das Chorjahr ging zu Ende mit dem Auftritt bei dem Gottesdienst zur Goldkonfirmation in der ev. Kirche, dem Gottesdienst der Frauenhilfe und der Mitgestaltung der Weihnachtsfeier des VdK. Auch die Weihnachtsfeier der Singgemeinschaft im Wöschhoisjen fand großen Anklang.

Der anschließende Bericht der Kassenprüfer bescheinigte der 1. Kassiererin Margit Eichelhardt eine einwandfreie Buchführung, sodass die beantragte Entlastung des Vorstands einstimmig erfolgte. Anita Müller als Wahlleiterin führte durch TOP 4 der Tagesordnung: anstehende Wahlen. Veränderungen gibt es nur bei der Wahl der 1. Und 2. Schriftführerin. So sieht der Vorstand der Singgemeinschaft Busenhausen nunmehr aus: 1. Vorsitzende: Eleonore Adorf, 2. Vorsitzende Cathy Sturm, 1. Kassiererin Margit Eichelhardt, 2. Kassiererin Michaela Schmidt, 1. Schriftführerin: Tanja Günther, 2. Schriftführerin: Uschi Gerstmann, Notenwarte: Ute Berg und Annelie Weller, Pressewart: Brigitte Cramer.

Bereits schon jetzt fest in der Planung: Der Auftritt bei den Landfrauen in Flammersfeld am 15. März, die Einladung zum 130-jährigen Jubiläum des MGV Niedererbach, die Ehrung für langjährige

Mitgliedschaften im Chor. Last but not least das Highlight: das Chorkonzert zum 45-jährigen Jubiläum am 18. Oktober (der Chor wurde Tag genau am 18. Oktober 1980 gegründet) in der Konzertkirche in Altenkirchen: “Hurra, wir leben noch“. Das soll das Zukunfts-Motto sein und darauf wird fortan intensiv hingearbeitet und geprobt. Gerne hätte man schon zum 40. Geburtstag gefeiert, aber Corona verhinderte dies leider.

Auch an dieser Stelle wieder der Appell an interessierte Sängerinnen, sich diesem Projekt anzuschließen. Der Chor ist für jede neue Stimme dankbar und vielleicht ist gerade jetzt der ideale Zeitpunkt für einen Einstieg. Geprobt, aber auch schonmal gelacht, wird jeden Mittwoch ab 20:00 Uhr im Wöschhoisjen in Busenhausen.