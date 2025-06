BÜRDENBACH – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der K 4 in Bürdenbach

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:30 Uhr, kam es auf der K 4 in Bürdenbach zu einem Verkehrsunfall. Der 19-jährige Fahrer kam mit seinem PKW in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde sein Führerschein sichergestellt. Der Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer wurden nicht verletzt. Quelle Polizei