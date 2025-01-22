BÜRDENBACH – Einbruchdiebstahl in Feuerwehrgerätehaus Oberlahr

Im Zeitraum zwischen 15. Dezember 2025 19:00 Uhr und 16. Dezember 2025 17:00 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in das Feuerwehrgerätehaus der freiwilligen Feuerwehr Oberlahr. Die Täter verschafften sich Zutritt über eine rückwärtige Tür. Gezielt wurde ein Einsatzfahrzeug angegangen und diverse Akku-Werkzeuge entwendet. Ansonsten wurden keine weiteren Fahrzeuge oder Räumlichkeiten angegangen. Eine genaue Schadenssumme ist bislang unbekannt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei