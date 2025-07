BUDENHEIM – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 422 bei Budenheim

Samstagmittag, 05. Juli 2025, um circa 12:55 Uhr ereignete sich auf der L 422 zwischen Budenheim und Heidesheim ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 86-jähriger Autofahrer befuhr die Landstraße zusammen mit einer 86-jährigen Beifahrerin in Fahrtrichtung Heidesheim und kam auf gerader Strecke rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte frontal mit einem Baum. Der 86-jährige Fahrer starb im Anschluss im Krankenhaus. Die 86-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Zwecks Unfallaufnahme wurde die L 422 für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an. Quelle Polizei