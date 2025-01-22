BUCHHOLZ – Verkehrsunfallflucht in Buchholz (Westerwald)

Samstag, 03. Januar 2026, im Zeitraum zwischen 10:00 und 13:00 Uhr wurde der Zaun einer Schreinerei im Industriepark Nord in Buchholz (Westerwald) durch ein Fahrzeug stark beschädigt. Kameraaufzeichnungen der Firma werden noch ausgewertet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei