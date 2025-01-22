BUCHHOLZ – Verkehrsunfall auf Einmündung K 58 – B 8 bei Buchholz/WW

Am 06. August 2025 kam es gegen 18:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus. An der Einmündung K 58/B 8 übersah ein Verkehrsteilnehmer die bevorrechtigte Fahrzeugführerin eines Leichtkraftrades und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 16-jährige Fahrzeugführerin des Leichtkraftrades wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei