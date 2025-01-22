BUCHHOLZ – Diebstahl eines hochwertigen Motorrades in Buchholz (Westerwald)

In der Nacht von Dienstag, 29. September 2025, auf Mittwoch, 01. Oktober 2025, wurde in der Hennefer Straße in Buchholz (Westerwald) ein hochwertiges Motorrad von einem Parkplatz eines Privathauses entwendet. Es handelt sich um ein Motorrad des Herstellers BMW. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei