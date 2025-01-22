BRUTTIG – FANKEL – Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 6 bei Bruttig-Fankel – 55jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt

Am 14.06.2026 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Kastellaun die K 36 von Bruttig-Fankel in Fahrtrichtung Hunsrück. Eingangs einer Rechtskurve verlor er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und alleinbeteiligt, die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte, rutschte über die Fahrbahn und verlor dabei seinen Sturzhelm. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Unfallhergang konnte durch unbeteiligte Zeugen beobachtet werden. Die K 36 war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme bis 17:45 Uhr gesperrt. Quelle: Polizei