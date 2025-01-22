BRUCHHAUSEN – Abenteuer Wald – Familienaktion zum Entdecken, Erleben, Lernen – Familienaktion des Naturparks Rhein-Westerwald in den Herbstferien

Raschelndes Laub, geheimnisvolle Waldgeräusche und das Knistern eines selbst entfachten Feuers (natürlich in der Feuerschale) – bei der Ferienaktion „Abenteuer Wald – Mit allen Sinnen entdecken“ lädt der Naturpark Rhein-Westerwald kleine und große Naturfans zu einem spannenden Nachmittag im Grünen ein.

Am 24. Oktober 2025 wird der Wald rund um die Laurentiushütte in Bruchhausen zum Erlebnisraum für Familien mit Kindern ab 5 Jahren. Von 14 bis 17 Uhr heißt es: Augen auf, Ohren gespitzt und Hände in die Erde! Ob beim Bäume raten oder Tiergeräusche erkennen – hier wird Natur nicht nur beobachtet, sondern aktiv erlebt. Ganz nebenbei lernen die Teilnehmenden einfache Outdoor-Skills und stärken spielerisch ihr Gespür für Natur und Umwelt. Vorkenntnisse sind keine nötig – Neugier und Entdeckergeist reichen völlig aus.

Freitag, 24. Oktober 2025 Uhrzeit: 14.00 Uhr – ca. 3 Stunden – Laurentiushütte, 53572 Bruchhausen

Veranstalter: Naturpark Rhein-Westerwald e.V.. Bitte achten Sie auf wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk! Eine Anmeldung ist erforderlich! Bitte per Mail an: k.hoffmann@naturpark-rhein-westerwald.de oder unter der Telefonnummer 02631 – 9592838. Die Teilnahme ist kostenlos!