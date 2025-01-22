BRUCHERTSEIFEN – Brand eines Spielgerätes in Bruchertseifen – Zeugen gesucht!

Am 04.08.2026, gegen 17:15 Uhr, wurde die Polizei Altenkirchen über den Brand eines Spielgerätes auf dem Spielplatz in der Finkenstraße in Bruchertseifen informiert. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Hamm (Sieg) gelöscht werden, jedoch entstand erheblicher Sachschaden an dem Spielgerät. Zuvor sollen sich Kinder auf dem Spielplatz aufgehalten haben. Ein Fehlverhalten ist daher nicht auszuschließen. Zeugen, welche Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Altenkirchen zu melden. Quelle: Polizei