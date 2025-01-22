BRIEDEL – Schwan an Heiligabend in Briedel gewildert – Zeugen gesucht

Mittwoch, 24. Dezember 2025 (Heiligabend) wurde durch einen Fahrradfahrer ein getöteter Höckerschwan am Moselufer, nahe des Weges unterhalb der B 53 in Briedel aufgefunden. Dem Tier wurde vermutlich mit einem Messer der Hals durchtrennt und diverse Fleischstücke herausgeschnitten. Die Tat ereignete sich vermutlich in der Nacht vom 23. auf den 24. 2025. Die Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei sowie des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Mögliche Zeugen/-innen der Tat, welche Hinweise geben können oder auffällige Beobachtungen kurz vor Weihnachten gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell (06542-98670) oder der Kriminalinspektion Wittlich (06571-95000) in Verbindung zu setzen. Quelle Polizei