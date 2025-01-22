BREITSCHEIDT – ‚Alexander Schweitzer Tour.‘ macht Halt in Breitscheidt

Am Samstag, 21. Februar, kommt Alexander Schweitzer, Spitzenkandidat der SPD Rheinland-Pfalz zur Landtagswahl und Ministerpräsident, mit seiner ‚Alexander Schweitzer Tour.‘ nach Breitscheidt.

Gemeinsam mit SPD-Landtagskandidat Philip Schimkat wird er ab 15:30 Uhr im Bürgerhaus (Am Sportplatz 1 in 57539 Breitscheidt) über seine Ideen für die Zukunft des Landes sprechen und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und zuhören.

„Ich freue mich sehr, dass wir Alexander Schweitzer bei uns vor Ort begrüßen können. Dass er mit seiner Tour in unserer Region Halt macht, ist ein starkes Zeichen für den gesamten Wahlkreis, denn Politik gehört dahin, wo die Menschen sind – in unsere vielzähligen Gemeinden und mitten ins Leben“, sagt Philip Schimkat, SPD-Landesvorstandsmitglied und SPD-Landtagskandidat im Wahlkreis 2 Altenkirchen, zu dem die Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld, Hamm (Sieg) und Wissen gehören. Über zahlreiche Gäste wird sich gefreut. Der Einlass zur Veranstaltung beginnt um 15:00 Uhr.