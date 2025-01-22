BREITSCHEID-NASSEN – Sachbeschädigung an Bierbrunnen in Breitscheid-Nassen

Im Zeitraum zwischen 22. August 2025, 18:00 Uhr und 23. August 2025, 09:00 Uhr beschädigten Unbekannte einen gemieteten Bierbrunnen auf dem Parkplatz des Sportplatzes im Breitscheider Ortsteil Nassen. Der Anhänger ist um 180° gedreht worden und es ist ein Rücklicht beschädigt worden. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei