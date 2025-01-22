BREITSCHEID – Bundestagsabgeordnete Ellen Demuth und Landtagsabgeordneter Dr. Matthias Reuber besuchen Tierheim Karibu in Breitscheidt – Tierheime oft an Belastungsgrenzen

Die Bundestagsabgeordnete Ellen Demuth und der Landtagsabgeordnete Dr. Matthias Reuber besuchten das Tierheim Karibu „Hoffnung für Tiere“ e.V. in Breitscheidt. Im Gespräch mit der Vorsitzenden Kerstin Löbnitz und Gudrun Köhn sprachen sie über zentrale Herausforderungen wie steigende Tierarztkosten, personelle Engpässe und die angespannte Finanzierungslage.

Das Tierheim betreut seit 2007 Haustiere und Kleintiere, wird überwiegend ehrenamtlich geführt und finanziert sich vor allem durch Spenden. Immer häufiger müssen Tiere aufgenommen werden, weil ihre Besitzer die Kosten für die Versorgung nicht mehr tragen können. Eine dauerhafte, bedarfsgerechte Förderung wäre daher dringend nötig.

Ellen Demuth und Matthias Reuber erklären gemeinsam: „Das große ehrenamtliche Engagement im Tierheim Karibu verdient höchste Anerkennung. Wir brauchen verlässliche Rahmen-bedingungen und eine angemessene Förderung, damit diese wichtige Arbeit auch langfristig gesichert werden kann.“

Leiterin Kerstin Löbnitz regte zudem an, Kinder frühzeitig durch Besuche im Tierheim an den Umgang mit Tieren heranzuführen. Erfolgreich umgesetzt wurde bereits eine Katzen-Kastrationsaktion, die künftig durch Katzenschutzverordnungen in den Verbandsgemeinden unterstützt werden soll.

Mit jährlich rund 300 Tiervermittlungen ist das Tierheim Karibu eine wichtige Säule des regionalen Tierschutzes. Für die Zukunft wünscht sich der Verein ein kreisweites, zentral organisiertes Tierheim mit hauptamtlicher Leitung. Foto: Beate Kerres

Foto: Dr. Matthias Reuber, Ellen Demuth MdB, Gudrun Köhn, Vorsitzende Karibu „Hoffnung für Tiere“ e.V. Kerstin Löbnitz