BRD – Letzte Sonntagsfrage vor Bundestagswahl: Union trotz Verlusten klar in Führung

Nur zwei Tage vor der Bundestagswahl verliert die Union leicht in der Wählergunst, bleibt aber klar stärkste Kraft vor der AfD. 30 Prozent der Wahlberechtigten geben in einer aktuellen Wahlumfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos an, bei der Neuwahl am 23. Februar 2025 für die Union stimmen zu wollen. Das ist ein Prozentpunkt weniger als bei der letzten Sonntagsfrage vor zwei Tagen. Dahinter käme erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik die AfD mit 21 Prozent (+1) auf den zweiten Platz. Auch die SPD legt im aktuellen Sonntagstrend leicht zu und kommt auf 16 Prozent (+1), während die Grünen etwas an Zustimmung verlieren und nur noch 12 Prozent (-1) erreichen. Die Linke liegt nach einem starken Wahlkampfendspurt bei 7 Prozent (±0) und kann nach derzeitigem Stand mit dem Wiedereinzug in den Bundestag rechnen. FDP und BSW drohen dagegen mit jeweils 4,5 Prozent (±0) an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. Die sonstigen Parteien können 5 Prozent (±0) der Stimmen auf sich vereinen. IPSOS