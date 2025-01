BRD – Jeder Zweite gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine Fast die Hälfte der Deutschen (48%) ist der Meinung, dass Deutschland keine Waffen mehr an die Ukraine liefern sollte. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos. Für weitere Waffenlieferungen sprechen sich dagegen 38 Prozent der Befragten aus. 14 Prozent aller Bundesbürger haben in dieser Frage keine klare Meinung. Ostdeutsche sowie Anhänger der AfD und des BSW äußern sich besonders ablehnend.

AfD- und BSW-Anhänger fast einhellig gegen Rüstungsexporte

Mit Blick auf die Parteienlandschaft zeigt sich ein sehr heterogenes Bild. Hier stechen insbesondere die Anhänger von AfD und BSW hervor, die zu 88 Prozent (AfD) bzw. 90 Prozent (BSW) weitere Rüstungsexporte in die Ukraine ablehnen. Nur jeder zehnte AfD-Wähler (11 Prozent) und nur 4 Prozent der BSW-Sympathisanten befürworten weitere Waffenlieferungen. Bereits im September 2024 hatte eine Ipsos-Umfrage ein ähnliches Bild ergeben.

Größte Zustimmung zu Waffenlieferungen bei SPD und Grünen

Die Wähler der Grünen (74%) und der SPD (64%) sprechen sich am häufigsten für weitere Waffenlieferungen aus. Nur 15 Prozent (Grüne) bzw. 28 Prozent (SPD) lehnen weitere Rüstungsexporte ab. Allerdings hat sich insbesondere in der SPD-Wählerschaft das Meinungsbild in den letzten Monaten etwas verschoben. Im September 2024 lag der Anteil der Befürworter noch bei 69 Prozent, nur 19 Prozent der SPD-Anhänger sprachen sich damals gegen Waffenlieferungen aus.

In der Unionswählerschaft spricht sich jeder Zweite (49%) für weitere Lieferungen aus, zwei von fünf sind dagegen (40%). Hier zeigen sich im Vergleich zur letzten Befragung im September 2024 kaum Veränderungen. Bei den Anhängern der FDP (63% | +10) und der Linken (44% | +8) ist der Anteil der Befürworter von Waffenlieferungen seit der letzten Befragung jeweils deutlich gestiegen. Ipsos