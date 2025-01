BRD – Grüne auf 10-Monats-Hoch – BSW bangt um Parlamentseinzug

Knapp einen Monat vor der Bundestagswahl bleibt die Union klar stärkste politische Kraft in Deutschland. Im aktuellen Sonntagstrend des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos kommen CDU und CSU unverändert auf 30 Prozent der Stimmen. Mit einigem Abstand folgen die AfD mit 19 Prozent und die SPD mit 16 Prozent. Auch sie bleiben im Vergleich zur letzten Wahlumfrage vor zwei Wochen stabil. Die Grünen um Kanzlerkandidat Robert Habeck können dagegen in der Wählergunst leicht zulegen und liegen nun bei 14 Prozent (+1) – dem höchsten von Ipsos gemessenen Wert seit März 2024. Als fünftstärkste Partei würde das BSW mit einem Stimmenanteil von 6 Prozent erstmals in den Bundestag einziehen, verliert aber im Vergleich zur letzten Sonntagsfrage einen Prozentpunkt. Seit Gründung der Partei Anfang letzten Jahres hat Ipsos noch nie einen niedrigeren Wert gemessen.

FDP und Linke würden nach der aktuellen Wahlumfrage mit 4 Prozent (±0) bzw. 3 Prozent (±0) der Stimmen an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und den Wiedereinzug ins Parlament verpassen. Die sonstigen Parteien – darunter die Freien Wähler – erreichen im aktuellen Sonntagstrend 8 Prozent der Stimmen (±0). IPSOS