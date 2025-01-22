BRAUBACH – Wildunfall mit erheblichem Sachschaden auf der L 327 bei Braubach

Dienstagabend, 23. September 2025, gegen 21.55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 327 von Braubach nach Bad Ems zwischen K 68 und Abfahrt nach Becheln. Nach erster Information sei der Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt. Auf Grund der unklaren Sachlage und zunächst nicht ganz klarer Unfallörtlichkeit waren die Freiwillige Feuerwehr Braubach und ein Rettungswagen verständigt worden. Vor Ort wurde dann durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der beteiligte PKW nach Abkommen von der Fahrbahn ca. 10 Meter weiter im Wald gelandet war. Der Fahrer wurde nach eigenen Angaben nicht verletzt. Der nicht mehr fahrbare PKW musste mit einem Kranwagen aufgeladen werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 20.000 Euro. Die L 327 war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen vollständig in diesem Bereich gesperrt. Nach Angaben des Fahrzeugführers (der in Richtung Braubach fuhr) habe Wild, vermutlich ein Reh, die Fahrbahn gekreuzt, so dass er ausweichen musste und dabei von der Straße abkam. Quelle Polizei