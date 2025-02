BRACHBACH – Jahreshauptversammlung des Heimatverein „Glück-Auf“ Brachbach

„Die Liebe zur Natur und Heimat sowie das Orts- und Landschaftsbild zu verschönern“ hat einen Namen: Heimatverein „Glück-Auf“ Brachbach e. V.. Eine gut besuchte und harmonische Jahreshauptversammlung konnte jetzt der erste Vorsitzende des Heimatverein „Glück-Auf“ Brachbach e. V., Achim Müller, leiten.

In einem anschaulichen und umfassenden Jahresbericht gewährte Geschäftsführer Christoph Bätzing den Mitgliedern einen informativen und beeindruckenden Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche. Kassiererin Nicole Neuser-Vögele berichtete den aufmerksamen Zuhörern von einer solide Kassenlage, die es gerade sogar ermöglichte, ein neueres gebrauchtes Einsatzfahrzeug für die umfangreichen Vereinszwecke anzuschaffen. Aus Überschüssen von kulturellen Veranstaltungen der vergangenen zwei Jahren konnten sogar insgesamt zehn Brachbacher Ortsvereine, die sich in der jugendfördernden Arbeit betätigen, mit stattlichen 2.000 Euro unterstützt werden.

Bei den Vorstandswahlen übernahm Bernd Breuer die Vereinsführung, 2. Vorsitzender bleibt Ansgar Köhler, Christoph Bätzing führt weiterhin die Geschäfte und Raimund Schmidt künftig die Kasse.

Auch im Jahr 2025 wird die Pflege & Instandhaltung des Grubenwanderweges einen bedeutenden Arbeitsumfang erfordern. Soeben wurde diese hervorragende Qualitätsroute offiziell als Wäller Tour und GeoRoute ausgezeichnet. Diese Anerkennung hebt die historische und kulturelle Bedeutung des Weges hervor, der nun den Titel „Wanderbares Deutschland“ trägt. Der erste Backtag Angang März ist bereits jetzt ausgebucht, im April folgt eine Mitgliederwanderung. Am 1. Mai beginnt wieder die Freiluftsaison mit verschiedenen kulturellen und festlichen Aktivitäten. Auch das Besucherbergwerk „Josefsglück“ öffnet wieder seine Pforten.