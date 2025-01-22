BRACHBACH – Führen eines Kraftfahrzeuges unter Einfluss berauschender Mittel in Brachbach

Montagabend, gegen 18:30 Uhr, wurde auf der Glückaufstraße in Brachbach ein Transporter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem 22-jährigen Fahrer erkannt wurden und ein entsprechender Vortest positiv auf die Einnahme von Drogen verlief, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Quelle: Polizei