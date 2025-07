BRACHBACH – Delegiertenversammlung Schützenbezirk 13 in Brachbach

Zur Delegiertenversammlung Schützenbezirk 13 begrüßte der Vorsitzende Karl-Heinz Pitton Delegierte aus beiden Kreisen im Schützenhaus in Brachbach. Pitton erwähnte, dass alle Berichte zur Versammlung vorab auf der Homepage des Bezirks veröffentlicht wurden und dort auch nachgelesen werden können. Seine einladenden Worte nach der Totenehrung gingen auch in Richtung der letzten Jahre, wobei in jüngster Vergangenheit wieder ein Zuwachs in den Mitgliederzahlen zu verzeichnen ist, was er sehr begrüßte.

Sportleiter Helmut Meyer sowie Damenleiterin Christa Griffel und Jugendleiter Wolfgang Griffel hatten in ihren Berichten über die verschiedenen Meisterschaften und die erfolgreichen Schützen berichtet. Weitere Ergänzungen hatten sie nicht.

Kassierer Michael Zoth legte den Kassenbericht für das Jahr 2024 vor. Die Kassenprüfer Tobias Teumer und Markus Henkel konnten von einer vorbildlich geführten Kasse berichten und stellten den Antrag auf Entlastung des Vorstandes, die einstimmig entsprochen wurde. Bei den anstehenden Wahlen wurde der Vorsitzende Karl-Heinz Pitton zur Wiederwahl vorgeschlagen. Es gab keine weiteren Vorschläge und er wurde einstimmig wieder gewählt. Der bisherige Geschäftsführer Elmar Deneu stellte sich nach 12 Jahren nicht mehr der Wiederwahl. Er schlug als seinen Nachfolger Alexander Roth vom SV Leuzbach-Bergenhausen vor. Dieser stellte sich den anwesenden Delegierten vor und wurde anschließend einstimmig gewählt. Christa Griffel als bisherige Damenleiterin wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt und füllt die Position nun für weitere vier Jahre aus. Tobias Teumer und Markus Henkel wurde auch in ihrer Funktion als Kassenprüfer wiedergewählt. Michael Zoth stellte den Haushalt 2025 vor. Er erwähnte, dass er bewusst recht konservativ geplant habe, was durchaus von der Versammlung begrüßt und dann auch genehmigt wurde.

Dirk Euteneuer berichtete in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Gebiets Süd ebenfalls über steigende Mitgliederzahlen im Rheinischen Schützenbund. Auch sprach er das Thema Trainerausbildung und die entsprechende Unterstützung an.

Elmar Deneu wurde vom Vorsitzenden für seine zwölfjährige Tätigkeit als Geschäftsführer geehrt. In dem gleichen Zeitraum war er auch im Ehrungsausschuss tätig und war aktiv bei der Waffensachkundeausbildung. Pitton lobte ihn als einen sehr engagierten und extrem zuverlässigen Partner im Vorstand des Bezirks.

Als Termine für das Jahr 2025 wurden der 21. September das Bezirkskaiserschießen so wie der 5. Oktober für das Bezirks- und Kreiskönigschiessen in Altenkirchen erwähnt. Der Bezirksschützenball findet am 11. Oktober in der Stadthalle in Betzdorf statt. Als Tagungsorte für die nächsten Delegiertenversammlungen wurden festgelegt: 2026 Altenkirchen / 2027 Rennerod / 2028 Leuzbach und 2029 Marenbach. Als Austragungsorte für das Bezirks- und Königsschießen wurde für die Folgejahre festgelegt: 2026 Brachbach / 2027 Maulsbach / 2028 Hachenburg und 2029 Westerburg. (deu) Foto: SB 13