BONN – Veranstaltungstipp vom Waldfestival in Bonn – Wald- und Klimacamp mit Zelten, Workshops und Co.

Am zweiten Augustwochenende (6. bis 9.08.2026) findet erneut das Waldfestival der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e. V. (SDW) auf dem Jugendzeltplatz in Bonn-Bad Godesberg statt. Alle 16- bis 29-Jähri gen sind eingeladen, mit kostenloser Unterkunft und Verpflegung ein buntes Wochenende mit Workshops, Zelten und Musik unter Gleichaltrigen zu verbringen. Erlebt ein spannendes Ferien- oder Sommerprogramm und meldet euch an unter www.sdw.de/waldfestival.

Als anerkannter Naturschutzverband haben wir uns die Förderung jungen Engagements zur Aufgabe gemacht und möchten junge Menschen für den Wald- und Klimaschutz begeistern. Deswegen bieten wir zum zweiten Mal ein Waldfestival an, in dessen Rahmen die Teilnehmenden aktiv Naturschutz betreiben, ihr Netzwerk mit anderen Engagierten erweitern und mit viel Spaß ein Sommerwochenende verbringen.

An wen richtet sich das Waldfestival?

An alle 16- bis 29-Jährigen aus NRW, aber auch bundesweit, die bereits im Wald- und Klimaschutz aktiv sind, ebenso aber an diejenigen, die damit noch keinerlei Berührungspunkte haben und reinschnuppern möchten. Und an alle, die unter freiem Himmel andere junge Menschen kennenlernen und ein gemeinsames Wochenende mit spannendem Input erleben möchten.

Vielseitiges Programm: • Waldführungen • Bogenschießen • Fledermausführung • Wildkräuterwanderung • Trommelworkshop • SilentDisco und Livemusik • Bonner Soundbike • Waldpädagogische Workshops • Workshops zu Wald- und Klimaschutz • Achtsamkeitspfad durch den Kottenforst