BOLLENDORF – PKW fährt in die Sauer bei Bollendorf

Zu einem ungewöhnlichen Vorfall kam es am Samstagvormittag an einem Campingplatz in Bollendorf. Aufgrund eines Fahrfehlers kam eine Fahrzeugführerin vom Wiesengelände des Campingplatzes ab und fuhr mit ihrem PKW in die Sauer. Die Fahrzeugführerin konnte sich mit ihrem Hund unverletzt aus dem Fahrzeug befreien und sich ans Ufer begeben. Der leicht abgetriebene PKW wurde durch ortsansässige Personen mit einer Seilwinde und Traktor aus dem Fluss geborgen. Zusätzlich befanden sich die Feuerwehren aus Bollendorf, Ferschweiler und dem benachbarten Luxemburg im Einsatz. Quelle: Polizei