BÖHL-IGGELHEIM – Tötungsdelikt im innerfamiliären Bereich in Böhl-Iggelheim

In der Nacht zum Montag (23.02.2026), gegen 0 Uhr, kam es in Böhl-Iggelheim in einem Einfamilienhaus zu einem Tötungsdelikt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei griff ein 28-jähriger Tatverdächtiger seine 64-jährige Mutter, seinen 35-jährigen Bruder und seine 36-jährige Schwester mit einem Messer an. Polizeikräfte trafen im Haus auf den Tatverdächtigen und mussten von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen. Er wurde schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird im Krankenhaus von Polizeikräften bewacht.

Die 64-Jährige erlag vor Ort ihren Verletzungen. Der 35-jährige Bruder wurde schwer verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht ebenfalls nicht. Die 36-jährige Schwester wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Kriminalpolizei zu den Umständen und Hintergründen der Tat dauern an. Quelle Polizei