BÖHL-IGGELHEIM – Fußgänger bei Verkehrsunfall in Böhl-Iggelheim schwer verletzt

Donnerstag (02.07.2026), gegen 18:40 Uhr, war ein 21-jähriger Autofahrer auf der L528 von Böhl-Iggelheim kommend in Richtung Speyer unterwegs. Auf Höhe der Kläranlage querte ein 86-jähriger Mann zu Fuß mit einem Fahrrad und seinem Hund die Fahrbahn über eine Verkehrsinsel.

Der Mann und sein Hund wurden von dem Auto erfasst. Der 86-Jährige wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Hund starb vor Ort. Der 21-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Das Auto, das Fahrrad und der tote Hund wurden sichergestellt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen, die Hinweise auf das Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden. Quelle: Polizei