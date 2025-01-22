BÖHL-IGGELHEIM – 45-Jähriger stirbt nach Kollision mit Zug in Böhl-Iggelheim

Am Sonntagmorgen, 21. September 2025, gegen 00:40 Uhr, wurde ein 45-Jähriger am Bahnhof Böhl-Iggelheim von einem anfahrenden Zug erfasst. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der Mann neben dem anfahrenden Zug herlief und dann in das Gleisbett geriet. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei dürfte es sich um einen Unglücksfall gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der genauen Todesumstände soll der Mann obduziert werden. Quelle Polizei