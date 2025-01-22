BLOCK – Arbeiten an der Bahnbrücke Mittelweg starten in Kürze – Sperrungen erforderlich – Blocker Karnevalsumzug kann an Schwerdonnerstag wie geplant stattfinden

Im Bereich der Bahnbrücke Mittelweg in Block stehen in den kommenden Monaten umfangreiche Bauarbeiten der Deutschen Bahn an. Hintergrund ist die notwendige Sicherung des Bauwerks durch eine Stahlbetonkonstruktion bis zu einer späteren Erneuerung.

Die Arbeiten starten Ende der kommenden Woche. Entgegen ersten Ankündigungen wird die maßnahmenbedingt erforderliche Vollsperrung des Mittelwegs sowie der angrenzenden Heilsberger und Krasnaer Straße jedoch nicht sofort, sondern frühestens ab der achten Kalenderwoche (Rosenmontag) eingerichtet. Darauf haben sich Stadt, Deutsche Bahn und die bauausführende Firma in einem gemeinsamen Abstimmungsgespräch verständigt.

Zunächst wird eine kurze Umfahrungsstrecke von der Heilsberger Straße zum Mittelweg hergestellt. Diese dient dazu, die Zufahrt zur Heilsberger Straße während der späteren Vollsperrung gewährleisten zu können. Folgend wird dann neben dem Mittelweg auch die Zu- und Ausfahrt der Krasnaer Straße voll gesperrt. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. Für den diesjährigen Karnevalsumzug des IBKK Block bedeutet das: Der Zug kann an Schwerdonnerstag noch auf dem bekannten Streckenverlauf stattfinden.

Im Zuge der Bauarbeiten kommen unter anderem Lkw, Bagger und ein Mobilkran zum Einsatz. Die Arbeiten erfolgen in der Regel tagsüber zwischen 7 und 20 Uhr. Trotz aller Bemühungen lassen sich Lärmbelastungen nicht vollständig vermeiden.

Nach derzeitigem Stand sollen die Arbeiten bis zum Ende des Jahres 2026 abgeschlossen sein. Im Anschluss wird der Mittelweg im Bereich der Bahnbrücke dauerhaft nur noch einspurig befahrbar sein.