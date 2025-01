BIRNBACH – Feierliche Eröffnung des Projekts „Birnbacher Hausschilder“: Ein Meilenstein für die Dorfgemeinschaft

Trotz regnerischen Wetters versammelten sich am Samstag, 25. Januar 2025, viele Interessierte zur feierlichen Eröffnung des Projekts „Birnbacher Hausschilder“ in der Kirche Birnbach. Ortbürgermeister Mario Müller begrüßte die Gäste und drückte seine Dankbarkeit gegenüber allen aus, die sich für das Projekt engagiert haben. Besonders hob er Niklas Mäder vom Regionalmanagement der LEADER-Region Westerwald-Sieg hervor, der maßgeblich zur erfolgreichen Zusammenarbeit beigetragen hat. „Das heutige Projekt ist nicht nur ein tolles Beispiel für ehrenamtliches Engagement, sondern auch ein bedeutender Schritt zur Bewahrung unserer Geschichte und Identität. Birnbach bekommt mit diesen Schildern ein Stück seiner Geschichte zurück – und das auf ganz besondere Weise“, sagte Müller in seiner Eröffnungsansprache.

Das Projekt wurde mit Mitteln aus dem LEADER-Programm gefördert und konnte nur durch das unermüdliche Engagement der ehrenamtlichen Projektgruppe realisiert werden. Auch Bürgermeister Fred Jüngerich lobte die Projektgruppe für deren Einsatz und bedankte sich bei allen Beteiligten für ihre tatkräftige Unterstützung.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier hatten die Gäste die Gelegenheit, die „Birnbacher Hausschilder“ aus der Nähe zu betrachten. Dabei konnte der QR-Code auf einem der Schilder gescannt und die digitale Plattform über Smartphones aufgerufen werden, um weiterführende Informationen zu den historischen Häusern abzurufen. Die Schilder sind nicht nur mit traditionellen Hausnamen, sondern auch mit Bildern und kurzen Beschreibungen der Gebäude und ihrer Geschichte versehen.

Ein besonders bemerkenswerter Aspekt des Projekts ist seine Dynamik: Es kann jederzeit erweitert werden, und neue Inhalte können kontinuierlich hinzugefügt werden, sodass die Geschichte von Birnbach ständig lebendig bleibt.

Die engagierte Projektgruppe, bestehend aus Gisela Schmidt, Frank Schmidt, Frank Schumann, Dr. Hanswerner Becker sowie der beauftragten Agentur Gipfelgold, hat mit viel Leidenschaft und Hingabe das Projekt umgesetzt. Insgesamt wurden bisher 40 Schilder im Ort installiert, die nicht nur die Geschichte Birnbachs bewahren, sondern auch das Bewusstsein für die kulturelle Identität des Ortes stärken.

Die Ortsgemeinde Birnbach lädt alle herzlich ein, sich auf der Webseite des Projekts weiter zu informieren und die Geschichte des Ortes auf eine ganz neue Art und Weise zu erleben: https://birnbach-westerwald.de/.