BIRNBACH – 3D-Lasermetalldruck – Chancen für den Mittelstand – Fa. PLAN-FINDER mit Sitz in Birnbach lädt zum Inhouse-Event ein

‚Wir bewegen Zukunft‘ – unter diesem Motto lädt die plan-finder GmbH mit Sitz in Birnbach Unternehmen aus der Region exklusiv zum eintägigen Inhouse-Event „PLAN-FINDER 2025“ – in den nördlichen Westerwald ein. Das Unternehmen hat sich in den Bereichen der additiven Fertigung als auch in der Entwicklung auf den 3D-Lasermetalldruck spezialisiert.

Auf der PLAN-FINDER 2025 wird erstmals der eigene 3D-Lasermetalldrucker Kosmos 726 vorgestellt, der einzigartige und auf dem Markt bisher noch nicht verfügbare Funktionen enthält. Das Gerät, das aufgrund der eigenen Qualitäts- und Leistungsansprüchen der Edelmetall- und Metalldruck-Experten von der plan-finder GmbH entwickelt wurde, eignet sich speziell für den Einsatz im industriellen Mittelstand.

An Live-Stationen werden Bearbeitungsschritte vom Druck bis zur Qualitätsanalyse erlebbar. Eine weitere Premiere sind die zwei Präparationsstationen Komet 200 und Komet 300, die auch für das metallographische Labor eine multifunktionale Lösung für Trennen, Schleifen und Polieren bieten.

Die Facetten des Themas „3D-Druck – Zukunft heute“ werden Experten im Rahmen einer Symposiumsrunde in den Akademieräumlichkeiten erörtern. Es wird Raum für Fragen, persönlichen Austausch und natürlich auch für den kleinen Hunger geben.

Unterstützt wird die Veranstaltung von der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen. „3D-Druck ist ein Schlüsseltechnologie für die Zukunft der Industrie – sie ermöglicht individuelle Fertigung, verkürzt Entwicklungszeiten und reduziert Kosten. Unternehmen profitieren von mehr Flexibilität, schnelleren Innovationszyklen und neuen Geschäftsmodellen“.

DIE PLAN-FINDER 2025 Inhouse-Event am 23. Oktober 2025 von 10:00 bis 16:00 Uhr – plan-finder GmbH – Kölner Str. 24 – 57635 Birnbach (direkt an der B8). Anmeldung möglich unter: www.plan-finder.de/3d-akademie/. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.