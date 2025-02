BIRKEN-HONIGSESSEN – Vortragsabend – „Saisonales Gemüse aus Regionaler Landwirtschaft“

Zum Vortragsabend – „Saisonales Gemüse aus Regionaler Landwirtschaft“; lädt die KAB St. Elisabeth Birken-Honigsessen in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk der Region Rheinland-Pfalz am Dienstag, dem 18. März 2025 um 20.00 Uhr, nach Birken-Honigsessen in das kath. Pfarrheim, Talstraße 2 ein. Du möchtest Teil eines innovativen Ernährungssystems sein -nachhaltige kleinbäuerliche Landwirtschaft unterstützen -wisse, wo Dein Essen herkommt -frische saisonale und regionale Lebensmittel direkt vom Feld beziehen. Solidarische Landwirtschaft, gemeinsam für eine lokale Versorgungsgemeinschaft. Während der Veranstaltung werden Meike und Sebastian Müller sich selbst und ihre demeter Solawi Wisserland vorstellen und über ihre aktuellen Projekte sprechen. Dabei warten unter anderem folgende Themen auf die Besucher:

– Was ist eine Solawi?

– Wie funktioniert die Solawi Wisserland?

– Was beinhaltet ein Ernteanteil?

– Wie kann ich mitmachen?

Wer möchte, kann sich auf der Webseite der Solawi Wisserland: www.hofschuetzenkamp.de schon vorab informieren. Oder nimmt unter der Telefonnummer 02742-8253 Kontakt zur KAB St. Elisabeth auf. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist gebührenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.