BIRKEN-HONIGSESSEN – Utz, der Unglücksritter kommt zu den Kindern nach Birken-Honigsessen – Ein kleiner Ritter auf der Jagd nach dem großen Glück

Eine echte Rittergeschichte mit Marionetten, Musik, Metall und viel Geschepper, gespielt auf einer alten Nähmaschine. Ein kleiner Ausflug ins Mittelalter, in die Zeit der starken, mutigen Ritter, die in prunkvollen Burgen wohnten, an festlichen Tafeln speisten, Drachen besiegten, Prinzessinnen befreiten und aus jedem Kampf siegreich hervorgingen. Lustvoll wird hier nicht nur mit Marionetten gespielt, sondern auch mit allerhand Küchengeräten. Da werden Teesiebe und Kuchengabeln zu Riesenmücken, Trichter zu Fanfaren und eine Kartoffelpresse zum gefährlichen Drachen Güldenzahn.

Auch der alte Nähmaschinentisch hat es in sich. Er knarzt und ächzt wenn sich die Rückwände als Burgtor öffnen, sich zum Schlossturm ausklappen oder wenn Utz und Rosswitha klappernd im mechanischen Hufschlagtakt zu reiten beginnen.

Live untermalt wird das Ganze mit den unterschiedlichsten Instrumenten, wie Kazoo, Mundharmonika, Schellen, Rasseln, Lockpfeifen, Kastagnetten und einem Dudelsack. Ein Spaß für die ganze Familie. Das Tearticolo, Theater mit Figuren, ist am Sonntag, den 23. März 2025 um 15.00 Uhr im Pfarrheim in Birken-Honigsessen zu Gast. Der Eintritt beträgt 3,00 euro. Das Stück hat eine Vorstellungsdauer von ca. 50 Minuten und ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren. Veranstalter ist die KAB Birken-Honigsessen in Gemeinschaft mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz.