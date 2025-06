BIRKEN-HONIGSESSEN – „St. Elisabeth“ Birken-Honigsessen feierte an Christi Himmelfahrt das Fest der Erstkommunion

Die Pfarrgemeinde „St. Elisabeth“ Birken-Honigsessen feierte an Christi Himmelfahrt das Fest der Erstkommunion von sechzehn Mädchen und Jungen. Der Gottesdienst begann mit dem Lied „Christus fährt auf mit Freudenschall zum Vater durch die Himmel all“. Dann bekannten die Kinder in der vollbesetzten Kirche ihren Glauben als Erneuerung des Taufversprechens ihrer Eltern und Paten. Sie trugen auch einige Fürbitten vor. Das diesjährige Kommunionlied „Licht des Lebens, Flamme unserer Hoffnung“ ist gleichzeitig auch Lied zum aktuellen Heiligen Jahr. Nach der Wandlung kam dann der große Moment: Die sechzehn Kinder empfingen ihre Erste Heilige Kommunion aus der Hand von Kaplan Andrzej Bednarz. Hier die Namen: Ben Alfes, Anna Sophie Althaus, Lea Sophie Arnold, Lara Bennik, Moritz Blaeser, Louis Brück, Marie Sophie Christen, Anna Fuhr, Ida Liese Greb, Tom Kölzer, Lotte Leber, Ben Josef Leidig, Ellis Stausberg, Elia Wagner, Josh Willi Waltemate und Moritz Weib. Auf dem Kirchplatz wurden die Kommunikanten von ihren Anverwandten, darunter natürlich in erster Linie den Eltern begrüßt. Vertreter der Pfarrgemeinde steuerten Geschenktüten mit Kreuz und Weihwasser bei. In dem beigelegten Notizbuch können die Mädchen und Jungen ihre Gedanken und Empfindungen festhalten. Natürlich hatte es sich die Bergkapelle Birken-Honigsessen auch diesmal nicht nehmen lassen, zu Ehren der Kinder aufzuspielen. Direkt anschliessend ging es im flotten Marschschritt und bei bester Laune zum traditionellen Waldfest in „Becher`s Birken“ am Ortsrand. Die Kommunionkinder und ihre Familien feierten den Tag noch zu Hause oder in einer geeigneten Gaststätte. Dies galt auch für Tom Kölzer und seine Leute. (bt) Fotos: Bernhard Theis