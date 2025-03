BIRKEN-HONIGSESSEN – Solidarisch die Ernte teilen

Die KAB St. Elisabeth aus Birken-Honigsessen freut sich, dass sie in Kooperation mit dem Bildungswerk der Erzdiözese Köln in der Region Rheinland-Pfalz einen Vortragsabend zum Thema solidarische Landwirtschaft anbieten konnte. Meike Schlosser-Müller und Sebastian Müller vom Hof Schützenkamp waren als Referenten für diesen Abend eingeladen worden.

Während der Veranstaltung haben die beiden sich und ihre „Solawi Wisserland“ vorgestellt. Gleichzeitig wurde darüber informiert, wie es möglich ist, die Ernährungswende aktiv mitzugestalten und kleinbäuerliche Landwirtschaft vor Ort zu unterstützen. Den Besuchern wurde erläutert, was eine Solawi ist und wie die Solawi Wisserland arbeitet. Frisches Gemüse in Demeter Qualität direkt vom Feld wird in Ernteanteilen wöchentlich ausgegeben. Für alle, die an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen konnten gibt es die Möglichkeit sich für Mittwoch, den 9. April, von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr, zu einer Onlineveranstaltung anzumelden. Anmeldung und Zugangslinks erfolgen über kontakt@hofschuetzenkamp.de oder am Mittwoch, dem 2. April ab 18 Uhr, in Siegen, im Biomarkt Denns. Hierzu ist keine Anmeldung nötig. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.

Seit 2019 führt die Familie Müller den Hof Schützenkamp in Form der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi). Dabei ist es für sie wichtig, in der Gemeinschaft der Solawi eine lebendige und zukunftsfähige Landwirtschaft zu prägen. Diese dehnt sich aktuell bis zum Naturpädagogischen Angebot „Bauernhofzwerge“ für Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren aus. Für das aktuelle Erntejahr (ab Mai) sind zudem noch Ernteanteile zu vergeben. Wer möchte, kann auf der Webseite www.hofschuetzenkamp.de weitere Informationen über die Solawi Wisserland finden. Foto: Christine Hombach

