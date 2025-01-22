BIRKEN-HONIGSESSEN – Prozessionsspinnerraupe bei Birken-Honigsessen entdeckt

An einem Waldrand im Außenbereich von Birken-Honigsessen stieß ein aufmerksamer Spaziergänger auf das noch relativ kleine Nest („Gespinst“) einer Prozessionsspinnerraupe. Es befand sich in etwa zweieinhalb Metern Höhe an einer Eiche. Beim genaueren Hinsehen entdeckte der Mann eine der Raupen auf dem Erdboden. Sie wurde umgehend aus der Nähe fotografiert. Besonders auffällig sind die feinen langen Brennhaare. Sie verursachen bei Hautkontakt sehr starken Juckreiz. Erschwerend kommt dazu, dass der Fund an einem oft frequentierten Wanderweg liegt. Direkt unter dem betroffenen Baum findet sich eine Ruhebank. Umgehend sind die Behörden informiert worden. Schon zwei Tag später war das Nest leer. Die Raupen haben sich vermutlich auf Prozessionsart hintereinander im „Gänsemarsch“ auf den Weg in die Eichenkrone gemacht und entwickeln sich nach mehrfachem Häuten zu etwa 30 Millimeter großen Faltern. (bt) Fotos: Bernhard Theis