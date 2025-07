BIRKEN-HONIGSESSEN – Lucas Beutgen ist neuer Schützenkönig auf der Birkener Höhe – Ein Tag voller Tradition, Gemeinschaft und unvergesslicher Momente

Das 57. Vogelschießen der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen e.V., das am Samstag, dem 19. Juli 2025, stattfand, war einmal mehr ein eindrucksvolles Zeugnis lebendiger Schützentradition und eines ganz besonderen Gemeinschaftsgefühls. Hoch oben auf der Birkener Höhe, wo sich grüne Wälder und weite Wiesen begegnen, versammelten sich Jung und Alt, um gemeinsam ein Fest zu feiern, das in der Region seit Jahrzehnten fest verwurzelt ist.

Schon am frühen Abend füllte sich der Schulhof mit erwartungsvollen Gesichtern, bevor der feierliche Marsch zum Schießstand unter den festlichen Klängen der Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen begann. Die Atmosphäre war geprägt von Vorfreude, Stolz und der unverwechselbaren Mischung aus Tradition und Lebensfreude, für die das Vogelschießen in Birken-Honigsessen bekannt ist.

Am Schießstand „Am Uhlenberg“ traten schließlich die Bambini, Schüler, Jungschützen und Schützen mit ruhiger Hand und scharfem Blick zum Wettkampf an. Es war Lucas Beutgen, der mit dem 384. Schuss den entscheidenden Treffer landete und unter großem Jubel die Königswürde errang. Dabei setzte er sich gegen die weiteren Anwärter Anja Asbach, Dennis Weber und Nils Asbach durch. Die Insignien des Vogels waren vorher bereits durch Andreas Reuber, Tobias Kötting und Carina Ring geschossen worden. Bei den Jungschützen zeigte Leon Schramm beeindruckende Nervenstärke und ließ den Vogel mit dem 354. Schuss fallen. Auch bei den Schülern bewies Neela Waigel Treffsicherheit und ging mit dem 123. Schuss als Siegerin eines spannenden Zweikampfes hervor. Sie wird nun in ein weiteres Jahr als Schülerprinzessin starten. Die jüngsten Teilnehmer standen dem in nichts nach: Der Titel der Bambiniprinzessin ging an Lena Marciniak. Jede dieser Leistungen wurde vom Publikum begeistert gefeiert und spiegelte die Leidenschaft und den Einsatz wider, mit dem die Teilnehmer Jahr für Jahr an den Start gehen. Die St. Hubertus Schützenbruderschaft freut sich, wieder einmal so eine rege Beteiligung verzeichnen zu können.

Musikalisch untermalt wurde der festliche Nachmittag von einem Unterhaltungsprogramm der Bergkapelle, die mit traditionellen und modernen Stücken für beste Stimmung sorgte. Zum Abschluss sorgte DJ MOLL mit seiner Musik für einen schwungvollen Ausklang, bei dem noch lange getanzt, gelacht und gefeiert wurde.

Ein herzlicher Dank gilt der DRK-Bereitschaft Birken-Honigsessen, die auch in diesem Jahr wieder zuverlässig für die medizinische Versorgung und Sicherheit aller Gäste sorgte. Ebenso bedankt sich die Schützenbruderschaft bei Partyservice Hans Wurst für die ausgezeichnete Verpflegung sowie bei allen Helfern rund um das Vogelschießen.

Mit Stolz und Vorfreude blickt die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft nun auf das nächste große Ereignis: das Schützenfest am ersten Augustwochenende. Dann wird Birken-Honigsessen wieder drei Tage lang zum Treffpunkt für die ganze Dorfgemeinschaft und ihre Gäste – mit Musik, Tanz, Geselligkeit und festlichem Programm für Jung und Alt. Alle sind herzlich eingeladen, mitzufeiern. Fotos: Marcel Ring