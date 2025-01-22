BIRKEN-HONIGSESSEN – In Birken-Honigsessen haben 24 Kinder stolze 4.100 Euro zusammengetragen

Starker Beifall in einem katholischen Gotteshaus, das ist wahrlich nicht der Regelfall. In der Kirche „St. Elisabeth“ zu Birken-Honigsessen jedoch kommt es einmal im Jahr zu einem solchen Gefühlsausbruch. Dann nämlich, wenn in den ersten Tagen des neuen Jahres die Sternsinger zurückkehren und das Sammelergebnis bekannt gegeben wird. So auch am Sonntag. In Birken-Honigsessen haben 24 Kinder stolze 4.100 Euro zusammengetragen, in der Kirchengemeinde Elkhausen/Katzwinkel 16 Kinder ebenso bemerkenswerte 1.900 Euro. Die jüngsten Akteure waren drei Jahre alt, die Ältesten zwölf. Als Neuerung hatte man den Dankgottesdienst im vergangenen Jahr erstmals aus beiden Kirchengemeinden auf die Birkener Höhe verlegt, was zu vollen Sitzbänken führte. Nachdem Pater Thomas am Sonntag ein großes Dankeschön an die vielen Kinder sowie Eltern und andere Begleitpersonen für die Betreuung ausgesprochen hatte, kam erneut Applaus auf. Gelobt wurden natürlich auch die zahlreichen Spender. An vielen Haustüren prangt nun der Aufkleber „20*C+M+B+26“, was „für Christus segne dieses Haus“ steht. Unter einem eingängigen Motto, diesmal „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“ ruft das katholische Kindermissionswerk seit Jahrzehnten zu Spenden für notleidende Kinder in aller Welt auf. Und in Birken-Honigessen sowie Elhausen/Katzwinkel trifft die Bitte immer auf offene Ohren. Bei der Dankesmesse trugen einige Sternsinger und Kommunionkinder die Fürbitten vor. Eine davon lautete: „Für die kranken Kinder, die ausgenutzt werden und den ganzen Tag arbeiten“. Bevor es dann zu dem verdienten Pizzaessen ins Pfarrheim ging, nutzen einige Kinder die günstige Gelegenheit und sahen sich die wie immer vorbildlich gestaltete Krippenlandschaft im Altarraum an. Die genannten Beträge sind noch nicht endgültig, es kommt sicherlich der eine oder andere Euro hinzu. In der Bäckerei Rosenbaum stehen übrigens noch bis 22. Januar Segensaufkleber und Spendendosen zur Verfügung. (bt) Fotos: Bernhard Theis