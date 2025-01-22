BIRKEN-HONIGSESSEN – Erste-Hilfe fresh-up

Am Dienstag, 18. November 2025 findet in der Zeit von 19.00 bis 21.30 Uhr im kath. Pfarrheim, Talstraße 2 in 57587 Birken-Honigsessen ein Erste-Hilfe fresh-up Kurs statt. Durchgeführt wird der Kurs vom DRK Kreisverband Altenkirchen. In Kooperation mit dem kath. Bildungswerk der Region Rheinland-Pfalz lädt die KAB St. Elisabeth Birken-Honigsessen dazu ein. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis zum 16. November 2025 bei Frau Hombach (Telefon: 02742-8253) gebeten. Eine Teilnahme ist gebührenfrei. Es wird die Reihenfolge der Anmeldungen berücksichtigt. Foto: ©shutterstock_134410376