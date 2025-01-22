BIRKEN-HONIGSESSEN – Einladung zur 110. Barbarafeier nach Birken-Honigsessen

Wir, die KAB St. Elisabeth Birken-Honigsessen, laden alle Mitglieder, Jubilare, Freunde und Interessierte zu unserer traditionellen Barbarafeier am Sonntag, dem 7. Dezember 2025 ein. Die Feier beginnt um 9:00 Uhr mit der heiligen Messe in der Pfarrkirche St. Elisabeth, die zum 2. Advent vom MGV Sangeslust Birken-Honigsessen mitgestaltet wird. Es spricht der Diözesan-Präses Michael Inden.

Anschließend genießen wir ein leckeres Frühstücks Buffett in adventlicher Atmosphäre im Pfarrheim. Wir können langjährige Mitglieder für 50 Jahre Treue zum Verein ehren. Es bleibt Zeit für Gespräche und das Singen von Weihnachtsliedern. Mit einem Imbiss zur Mittagszeit klingt die Feier dann aus. Die Kosten für das Essen betragen 15,00 € pro Teilnehmer (davon ausgenommen sind die Jubilare).

Gerne stellen wir einen Fahrdienst zur Verfügung. Daher bitte bei der Anmeldung angeben, wenn dieser gewünscht ist. Für die Planung bitten wir um eine verbindliche Anmeldung bis zum 30.11.2025 bei Christine Hombach, Tel. 02742 8253 oder Veronika Herzog, Tel. 02742 8559.