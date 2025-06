BINGEN – Verkehrsunfall auf der A 61 bei Bingen am Rhein – Motorradfahrer schwer verletzt

Sonntagmittag um 11:13 Uhr kam es auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Verkehrsunfall mit zwei niederländischen Motorradfahrern. Am Unfallort wurde eruiert, dass eine Taube die Fahrbahn gekreuzt hat, ein unbekanntes Fahrzeug abrupt abgebremst hat und die beiden Motorräder ebenfalls abrupt abgebremst haben. In der Folge kam es zur Kollision zwischen beiden Motorradfahren, der 56-jährige Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 72-jährige Motorradfahrer verletzte sich leicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Koblenz zeitweise gesperrt werden. Quelle Polizei