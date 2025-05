BIELSTEIN – Einladung zum Projekt „Schöpfung light“ für Singende und instrumental Musizierende – Auftakt am 29. Mai um 16 Uhr in der kath. Kirche Bielstein im Rahmen des Chorfestes von Bielsteiner Männerchor und Bergischem Chorfest

Wer gerne ohne allzu großen Aufwand aktiv Mitwirkung an den großen Aufführungen von Haydns Schöpfung am 2. und 3. Oktober in Wiehl (Bielstein) und Morsbach unter der Leitung von Dirk van Betteray mitwirken möchte, kann dies im Projekt „Schöpfung light“ tun. Die Teilnehmenden musizieren Kanons zu den großen Chören der „Schöpfung“ und einige Auszüge aus den Chören gemeinsam mit den Chören und Instrumentalisten der Gesamtaufführung. Teilnehmen können Singende und Instrumentalmusikerinnen und-musiker im Alter von 9 bis 99 Jahren. Möglich sind neben der Stimme Holz- und Blechblasinstrumente, Gitarren und Streichinstrumente.

Die Vorstellung des Projektes findet am 29.Mai um 16 Uhr in der katholischen Kirche Bielstein (Florastraße) im Rahmen des großen Bielsteiner Chorfestes statt. Dort kann man nicht nur zuhören, sondern auch selbst singend aktiv tätig werden. Wer an dem Projekt teilnehmen möchte, meldet sich bis zum 15. Juni bei der Musikschule der Homburgischen Gemeinden (j.wolfslast@wiehl.de; Tel.: 02262-99260) an. Kinder und Jugendliche nehmen nach der Anmeldung an den Proben der Chorakademie teil (dienstags von 17 Uhr bis 18.30 Uhr im Burghaus Bielstein). Die teilnehmenden Instrumentalisten werden auch im Rahmen ihres Instrumentalunterrichtes an der Musikschule begleitet. Erwachsene Chorsänger und Instrumentalistinnen nehmen an den Proben der Chorgemeinschaft Nümbrecht (dienstags von 19 Uhr bis 20.15 Uhr im Homburgischen Gymnasium in Nümbrecht) oder an den Proben des Kirchenchores Holpe (mittwochs von 19.45 Uhr bis 21.00 Uhr im Gesellenhaus Holpe) teil.

Verpflichtend für alle ist ebenfalls die Teilnahme an der Generalprobe am Mittwoch, 01.10.2025 ab 18 Uhr in der Bielsteiner Aula. Die Teilnahme an dem Projekt ist kostenfrei. Minderjährige Teilnehmende erhalten für jedes Konzert auf Wunsch eine Freikarte für eine Begleitperson. Gefördert wird dieses Projekt unter anderem von der Bürgerstiftung Wiehler Kulturgüter. In der katholischen Kirche Bielstein erklingen im Anschluss an die Projektvorstellung „Schöpfung light“ am 29. Mai um 17 Uhr einige Auszüge aus dem Poporatorium „Die Schöpfung“ von Karl-Peter Chilla mit dem Knaben- und Mädchenchor der Bergischen Akadmie für Vokalmusik, der CHORZEIT und dem Chor ´72.