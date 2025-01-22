BETZDORF – Wohnungsbrand in Betzdorf (Sieg)

Samstagmorgen, 01. November 2025, gegen 01:20 Uhr geriet in Betzdorf eine Wohnung in Brand. Die Feuerwehr führte die Löscharbeiten durch. Es befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Das Zweifamilienhaus geriet aus unbekannter Ursache in Brand. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Betzdorf weitergeführt. Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar; die Bewohner sind in anderen Unterkünften untergebracht. Es wurde niemand verletzt. Quelle Polizei