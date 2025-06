BETZDORF – Vorträge zu Kommunikation bei Demenz und elektronischer Patientenakte – Seniorenbüro und Kreisseniorenbeirat informieren

Das Seniorenbüro der Kreisverwaltung AItenkirchen und der Kreisseniorenbeirat laden gemeinsam zu zwei Veranstaltungen ein. Einmal geht es um Kommunikation bei Demenz, einmal um die elektronische Patientenakte.

„Mehr als Worte – Kommunikation mit Menschen mit Demenz“: Wer eine Person mit Demenz pflegt, bemerkt früher oder später, wie sich die Kommunikation verändert. Einerseits können viele Menschen mit Demenz keine klaren Botschaften mehr senden. Andererseits fällt es vielen zunehmend schwerer zu begreifen, was andere ihnen mitteilen wollen. Das kann nicht nur ermüdend sein, sondern auch auf beiden Seiten zu Missverständnissen, Konflikten und Frustration führen. Wie man den Ursachen für Kommunikationsschwierigkeiten und dem damit verbundenen herausfordernden Verhalten umgeht, darum geht es am Mittwoch, 11. Juni, im Vortrag der Sozialpädagogin und Pflegewissenschaftlerin Annika Kron. Beginn in den Räumen des Altenschutzbundes „SOLIDAR“ in Betzdorf (Bahnhofstraße 13, 1.Obergeschoß der Galerie) ist um 17 Uhr.

„Elektronische Patientenakte: Gut informiert in die digitale Zukunft der Gesundheit“: Die elektronische Patientenakte (ePA) soll in Zukunft eine zentrale Rolle spielen: Arztbefunde, Laborergebnisse, Medikationspläne und weitere Gesundheitsdaten können sicher an einem Ort gespeichert und bei Bedarf mit Ärztinnen und Ärzten geteilt werden. So sollen unnötige Doppeluntersuchungen vermieden und die Behandlung besser abgestimmt werden. Das Ziel ist eine effizientere und transparentere medizinische Versorgung. Doch wie funktioniert das genau? Wer hat Zugriff, und wie sicher sind die Daten? Was bedeutet das für Patientinnen und Patienten im Alltag? Diese und weitere Fragen beantwortet ein Referent der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland am Dienstag, 17. Juni, 17 Uhr, im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung (Raum 110, Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen).

Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist kostenfrei. Anmeldungen werden erbeten (Kontakt: Agnes Brück, Kreisverwaltung Altenkirchen, Tel.: 02681 812086, E-Mail: agnes.brueck@kreis-ak.de).