BETZDORF – Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung: Seniorenbüro und Kreisseniorenbeirat informieren

Jeder will über sein Leben selbst bestimmen. Doch was geschieht, wenn man durch Behinderung oder Krankheit nicht mehr dazu in der Lage ist? Auch im Alter ist es nicht jedem vergönnt, alle persönlichen Angelegenheiten selbstständig regeln zu können. Wann ist eine Vorsorgevollmacht sinnvoll und wie erstellt man eine aussagekräftige Patientenverfügung? Diese und weitere Fragen werden am Mittwoch, 26. März, 18 Uhr, in den Räumen des Altenschutzbund „SOLIDAR“ (1.Obergeschoß der Galerie, Bahnhofstraße 13, Betzdorf) beantwortet. Referent der gemeinsamen Veranstaltung von Kreisseniorenbüro und Kreisseniorenbeirat ist Diplom-Sozialpädagoge Roland Günter, Leiter des Betreuungsvereines des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Altenkirchen. Um Anmeldung für diese kostenfreie Veranstaltung wird gebeten bis zum 24. März. Kontakt: Agnes Brück, Kreisverwaltung Altenkirchen, Tel.: 02681 – 812086, E-Mail: agnes.brueck@kreis-ak.de