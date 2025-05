BETZDORF – Unfallflucht in der Kölner Straße in Betzdorf – Hinweise auf Seat Ateca

Montagmorgen, 19. Mai 2025, gegen 01:00 Uhr, stellte die Geschädigte ihren blauen VW Fox in der Kölner Straße am Fahrbahnrand ab. Um 07:20Uhr musste sie feststellen, dass ein anders Fahrzeug ihren PKW gestreift hatte. Es wurden der hintere Kotflügel und der Linke Seitenspiegel beschädigt. An der Unfallstelle blieben Splitter und Fahrzeugteile des Verursachers zurück. Demnach dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bei dem Unfallverursacher um einen grauen Seat Ateca handeln. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0. Quelle Polizei