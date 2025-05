BETZDORF – Unfallflucht auf dem Parkplatz Moltkestraße in Betzdorf

Montagvormittag, 19. Mai 2025 parkte der Geschädigte seinen schwarzen Renault in der Zeit von 08:20 Uhr bis 09:20 Uhr auf dem Parkplatz der Moltkestraße 3 in Betzdorf. Als er nach seinen Erledigungen zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Aufgrund der Spuren an der Unfallstelle wird davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken die linke Fahrzeugseite des Geschädigten streifte. Anschießen verließ der Verursacher unerkannt die Unfallstelle. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0. Quelle Polizei