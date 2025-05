BETZDORF – Unfallflucht auf dem Expert-Parkplatz in Betzdorf

Dienstagmittag, 20. Mai 2025, parkte der Geschädigte seinen blauen VW Golf plus um 12:00 Uhr auf dem Parkplatz der Expertfiliale in Betzdorf. Als er nach knapp 10 Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er eine Beschädigung am hinteren rechten Kotflügel feststellen. Es wird davon ausgegangen, dass ein rechts daneben geparkter PKW beim Ausparken das Fahrzeug streifte und anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern davonfuhr. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0. Quelle Polizei