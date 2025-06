BETZDORF – Unbeschreiblicher Sound in der „Linde“

Sie beschreiben ihren Sound selbst als „unbeschreiblich“ – doch Konzertbesucher beschreiben die Musik von „True-Shit“ als „einfach geil“. Wer das Musikerlebnis mal miterleben will, kann bei freiem Eintritt (Hutkonzert) in der Kultkneipe „Linde“ in Betzdorf dabei sein. Los geht’s am 28. Juni ab 20:30 Uhr.

Der Sound passt tatsächlich in keine Schublade – Tatsache ist aber, dass das Trio immer wieder die Fans mitreißt und für beste Stimmung bei einem „Wohnzimmerkonzert mit Festivalenergie“ (O-Ton der drei Musiker) sorgt. Die Begeisterung des Publikums überträgt sich dabei wieder auf „True Shit“ und – obwohl das man kaum noch für möglich hält – legen sie noch eine Schippe drauf. Bei einer Mischung aus Straßenmusik, Kneipen-Soundtrack und Akustikpogo peitschen sich so Band und Publikum gegenseitig an und beenden gemeinsam schweißgebadet, aber glücklich das Konzert.

Die „Linde“ hat sich mit ihren Konzerten schon einen festen Platz bei den Musikfans geschaffen. Am 28. Juni ab 20:30 Uhr heißt es also wieder „thats music“. Übrigens: Bei schönem Wetter kann man die Konzerte auch vor der Kneipe im kleinen aber feinen Biergarten genießen.