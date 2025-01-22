BETZDORF – Tatverdächtiger nach Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Betzdorf ermittelt

Mit Pressemeldung vom 06.02.2026, 07:35 Uhr, erbat die Polizeiinspektion Betzdorf nach einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW, Zeugenhinweise zu einer tatverdächtigen Person. Diesbezüglich kann mitgeteilt werden, dass durch den hiesigen Bezirksdienstes mittlerweile ein 84-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain als Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Quelle Polizei