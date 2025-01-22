BETZDORF – Tatverdächtiger nach Körperverletzungsdelikt vom 04.03.2026 in Untersuchungshaft

Der Tatverdächtige wurde identifiziert. Nach intensiven Ermittlungen des Gemeinamen Sachgebiets Jugend der Polizei Betzdorf, wurde beim zuständigen Amtsgericht Koblenz ein Untersuchungshaftbefehl beantragt, welcher in der Folge entsprechend erlassen wurde. Eine Fußstreife der Polizei Betzdorf konnte den 19-jährigen in den Abendstunden des 13.03.2026 in der Betzdorfer Innenstadt antreffen und kontrollieren. Aufgrund des bestehenden Untersuchungshaftbefehls wurde er vor Ort festgenommen, und nach Vorführung beim Amtsgericht Koblenz in eine Jugendhaftanstalt gebracht. Quelle: Polizei